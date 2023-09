Drakšič sklenil najdonosnejšo pogodbo v zgodovini finskega juda

Zdaj ni več nobenih ugank glede prihodnosti Roka Drakšiča. Nekdanji vrhunski slovenski judoist, ki že od leta 2020 kot selektor uspešno vodi finsko reprezentanco, je podaljšal pogodbo z vodstvom tamkajšnje zveze. »Suomije« bo vodil do vključno poletnih olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu.

»To je res vesela novica. Ocenjujem, da smo naredili velik korak naprej, prepričan pa sem, da lahko dosedanje dosežke še izboljšamo,« je ob podpisu pogodbe izjavil 36-letni Grižan, ki največje uspehe žanje s težkokategornikom Marttijem Puumalainenom, s katerim se je v začetku avgusta v Budimpešti veselil zgodovinske prve finske zmage na mastersu. Puumalainen sicer na svetovni lestvici ta čas drži visoko sedmo mesto v kategoriji nad 100 kilogramov in ima vstopnico za olimpijske igre prihodnje leto v Parizu tako rekoč že v žepu.

Esa Niemi, predsednik finske judoistične zveze, je ob tem pojasnil, da so si želeli čim prej zagotoviti podaljšanje sodelovanja z Drakšičem, saj so vedeli, da se zanj zanimajo tudi v nekaterih drugih reprezentancah. »To je najdaljša pogodba in obenem največja naložba v zgodovini finskega juda. Temu primeren bo po novem tudi Rokov zaslužek, ki bo na, recimo, finski ravni in ne še v rangu Savdske Arabije,« je v smehu povedal Niemi.