Drama v bazenu s srečnim koncem

Tekmovanje v sinhroniziranem plavanju na svetovnem prvenstvu v Budimpešti je zaznamovala prava drama. Ameriška plavalka Anita Alvarez, dobitnica štirih olimpijskih kolajn, je namreč med nastopom v bazenu omedlela, potonila na dno bazena, a jo je od tod rešila trenerka Andrea Fuentes, ki trdi, da je zdaj z njeno varovanko vse v redu.

»To bi morali storiti reševalci. A na naša opozorila niso ukrepali, najbrž nas niso razumeli in niso dojeli, kaj se dogaja. Ko sem se potopila do nje, sem videla, da ne diha. Potegnila sem jo na površje, nato je vendarle prišla pomoč, da smo jo odnesli v medicinski center. Na srečo se je izkazalo, da je imela vodo le v pljučih in smo jo lahko rešili. Ko je začela dihati, je bilo vse v redu. Omedlela je zaradi napora, zdaj pa se že dobro počuti," je za Marco, športni dnevnik iz Madrida, dejala Fuentesova, ki upa, da bo Alvarezova po dnevu počitka v petek že nastopila na ekipni tekmi.

Petindvajsetletni Alvarezovi, ki tekmuje na svojem tretjem svetovnem prvenstvu, se je isto zgodilo že na lanskih kvalifikacijah v Barceloni, še poroča AFP.