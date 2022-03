Nova Zelandija pospremila v pokoj svojo največjo atletsko ikono

Sedemintridesetletna Valerie Adams, dvakratna olimpijska prvakinja v suvanju krogle, je končala kariero. V svoji disciplini je dolgo prevladovala, na vrhuncu kariere je bila med letoma 2010 in 2014 neporažena na rekordnih 56 mednarodnih tekmah, je olimpijsko zlato osvojila v Pekingu 2008 in Londonu 2012, bila pa je še srebrna v Rio de Janeiru 2016 in bronasta lani v Tokiu.

Ob tem ima še štiri naslove svetovne prvakinje, štiri naslove dvoranske svetovne prvakinje in tri zlata odličja z iger Commonwealtha. Po lanskih OI v Tokiu je dejala, da se upokojitev zdi primerna možnost, zdaj pa je to udejanjila. Adamsova je v ženskem suvanju krogle izstopala tudi po svojih 193 centimetrih telesne višine in 120 kilogramih, to pa je pripisala staršema.

Njena mati Lilika Ngauamo je bila s pacifiškega otoka Tonga, ki je znan po igralcih ragbija, oče Sid pa je bil pri angleški mornarici, v višino je meril kar 213 centimetrov, s petimi ženskami je imel kar 18 otrok. Najmlajši iz te široke družine, Steven Adams, je košarkar v ligi NBA, kjer kot 211 centimetrov visoki center igra za Memphis Grizzlies.