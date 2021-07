Dvanajst različnih osebnosti, a povezani do zlata

V nadaljevanju preberite:

Da nas z uspehi razvajajo članski odbojkarski reprezentantje Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Jan Kozamernik, Alen Pajenk, Tonček Štern, Gregor Ropret, Dejan Vinčić, Jani Kovačič .... smo že razvajeno navajeni. Na nedavnem kadetskem evropskem prvenstvu za igralce do 17 let pa se je z zlatom okinčala izbrana vrsta pod vodstvom selektorja Iztoka Kšele. Ta je v pogovoru razkril marsikaj zanimivega o ozadju uspeha, kaj krasi njegove fante in kaj mora žlahtni rod še postoriti, da bi šel po poti prej omenjenih.