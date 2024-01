Dvoboj Pogačar – Roglič že vzbuja srh

V nadaljevanju preberite:

Če obratno parafraziramo besedilo znane televizijske avtomobilske reklame, bi rekli: Kaj sploh še ostane majhnim? Namreč v letu 2024 bosta dve mamutski športni tekmovanji, olimpijske igre v Parizu in evropsko prvenstvo v nogometu. Športnim mamutom torej velik posel in denar, kaj pa ostane športnim mravljam? No, tudi zanje se bo nekaj našlo, čeprav je preostanek športnega koledarja za letošnje leto že po navadi ukalupnjen in ne ponuja posebnih presenečenj edinstvenosti dogodka.