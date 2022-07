Ecclestone obtožen goljufije

Nekdanji prvi mož formule ena Bernie Ecclestone se bo moral na sodišču zagovarjati zaradi goljufije. Kot so sporočili s tožilstva Crown Prosecution Service v Londonu, je 91-letni Ecclestone davčni upravi zamolčal premoženje v tujini v vrednosti 400 milijonov funtov (472,6 milijona evrov). »Tožilstvo sporoča vsem soudeleženim, da je sprožilo kazenski postopek in da ima pravico do poštenega sojenja,« je opozoril glavni tožilec Andrew Penhale. Prvo zaslišanje bo 22. avgusta v Londonu, teoretično pa Ecclestonu grozi zaporna kazen do 10 let.

Ecclestone je formulo 1 zaznamoval pred petimi desetletji, ko je na novo postavil vlogo marketinga in prodaje televizijskih pravic in prevzel tudi vodenje teh projektov. Iz tekmovanja je naredil več milijard evrov vredno podjetje, ter v projekt v naslednjih desetletjih uspešno vključeval nove države in celine. Pri tem mu nikoli ni bilo pomembno s kom sodeluje in večkrat je z izjavami o različnih diktaturah in diktatorjih poskrbel tudi za javne škandale.

Vajen je tudi sodišč v povezavi s finančnimi nepravilnostmi. Pred slabim desetletjem je bil ob prodaji formule 1 investicijski skupini CVC osumljen podkupovanja. Avgusta 2013 je bil postopek v Münchnu predčasno ustavljen, Ecclestone pa je moral takrat plačati 100 milijonov dolarjev kazni.