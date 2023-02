Ela Petan že tretjič do kolajne na mladinskem evropskem prvenstvu

Sila obetavna slovenska karateistka Ela Petan si je še tretjič zapored izbojevala (bronasto) kolajno na mladinskem evropskem prvenstvu. Po tretjih mestih v Tampereju 2021 in Pragi 2022 se je kot tretjeuvrščena slovesne razglasitve udeležila tudi danes v Larnaci.

Mladinka iz Fight Cluba Shony je na Cipru v kategoriji do 53 kilogramov po vrsti premagala Angležinjo Chloe Barsby (5:3), Madžarko Aliz Bus (2:0), Ciprčanko Mario Nikolaou (1:0), nakar je morala priznati premoč Francozinji Amel Souidi (1:9). V dvoboju za tretje mesto je nato Petanova spet pokazala zobe in s 3:1 ugnala Ukrajinko Valerijo Sergajevo.

»Ela iz tekme v tekmo dokazuje, da spada v evropski in svetovni vrh karateja,« je Petanovo po novem uspehu pohvalil selektor slovenske reprezentance Matija Matijević in pristavil, da je bil v Larnaci blizu kolajni tudi Erik Teo Košmrlj, ki je med mlajšimi člani v kategoriji do 67 kilogramov zasedel peto mesto.

Erik Teo Košmrlj (na fotografiji s trenerjem Matijo Matijevićem) je zasedel peto mesto. FOTO: KZS

Mladi član KK Ljubljana je bil ob ognjenem krstu na evropskem prvenstvu boljši od Finca Adiela Kashija (2:0), Grka Anastasiosa Chasanakosa (3:0) in Srba Uroša Radana (2:0), izgubil pa je z Estoncem Tanom Markusom Ojalo (0:3) in Italijanom Mattom Stevenom Augustom Ramosom (0:2).

Med kadeti se je do uvrstitve dokopal Mark Filipič (Kolektor Idrija), ki je po dveh zmagah in porazih v kategoriji do 52 kilogramov pristal na sedmem mestu.

»Preostali naši karateisti se niso borili najbolje. Nekateri so imeli neugoden žreb, drugi pa so delali grozne napake in izgubljali proti slabšim tekmecem,« je še sporočil Matijević.