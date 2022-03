Slovenija dobiva superzvezdnico karateja

Slovenski karateisti so si minuli konec tedna na turnirju za veliko nagrado v Bratislavi priborili kar pet kolajn v članski konkurenci. Z najžlahtnejšimi lovorikami so se ovenčali Urša Haberl (KK Trbovlje, do 50 kg), Elizabeta Molnar (KK Ljubljana, do 68 kg) in Stefan Joksimović (KK Žalec, nad 84 kg), na drugo stopnico zmagovalnega odra se je povzpel Niklas Tamše (KK Radenci, do 60 kg), tretje mesto pa je osvojila Zala Žibret (KK Ljubljana, do 68 kg).

V mednarodnih krogih je še zlasti odmeval podvig komaj 18-letne Molnarjeve, ki je v finalu ugnala Norvežanko Anniko Saelid, mladinsko olimpijsko prvakinjo iz Buenos Airesa 2018, pred tem pa je snela skalp tudi sloviti azerbajdžanski reprezentantki Irini Zarecki, številki 1 na svetovni lestvici v kategoriji do 68 kilogramov.

Zarecka, ki je pred 26 leti luč sveta ugledala v Odesi in do leta 2014 tekmovala za Ukrajino, je velika zvezdnica karateja, v katerem je osvojila tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. Na olimpijskih igrah v Tokiu se je lani ovenčala s srebrno kolajno, v Madridu 2018 in Dubaju 2021 se je okronala z naslovoma svetovne prvakinje, pred dobrim letom si je v Poreču priborila zlato lovoriko tudi na evropskem prvenstvu.

»Elizabeta, ki že sedem mesecev ni izgubila borbe in v tem obdobju zmagala na desetih turnirjih, je vnovič pokazala, kako izjemno nadarjena karateistka je. Če bo še naprej tako pridno trenirala, bomo imeli tudi mi superzvezdnico tega športa,« je poudaril Matija Matijević, selektor slovenske reprezentance in trener pri KK Ljubljana.