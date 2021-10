Ni še izgubil upanja glede Pariza 2024: Obstaja luknja

V nadaljevanju preberite:

Karate zvezo Slovenije (KZS) bo še (vsaj) štiri leta vodil Borut Strojin. Tako so na nedavni redni letni in izredni seji volilne skupščine v Celju odločili delegati, ki so z veliko večino glasov novi štiriletni mandat zaupali 42-letnemu Petrovčanu. Preberite, kaj želi doseči Strojin, kam meri na svetovnem prvenstvu in zakaj verjame, da je možen karate na olimpijskih igrah v Parizu. Preverite, kaj si misli o odlični borki Tjaši Ristić in trenerju Matiji Matijeviću.