Zgodovinski uspeh nadarjene Elizabete Molnar v Turčiji

V slovenski reprezentanci v karateju se veselijo zgodovinske prve ženske kolajne na svetovnih prvenstvih. Z njo je navdušila Elizabeta Molnar, ki si je na tekmovanju v Konyi med mlajšimi članicami izbojevala tretje mesto v kategoriji do 68 kilogramov.

»V tem trenutku še ne dojemam, kaj mi je uspelo. Borila sem se po svojih najboljših močeh, s tribune pa so me bučno spodbujali. Noro!« so bile po velikem uspehu prve besede 18-letne Lavričanke, sicer članice KK Ljubljana. Mimogrede: iz tega kluba prihaja tudi Klemen Stanovnik, ki je na članskem svetovnem prvenstvu leta 1994 v malezijskem Kotakinabaliju zablestel s tretjim mestom v kategoriji do 70 kilogramov in tako Sloveniji priboril prvo odličje na tem tekmovanju.

Molnarjeva je na poti do svojega največjega uspeha doslej v Turčiji ugnala Italijanko Sofio Ferrarini (1:1), Kazahstanko Nurijo Tizinbaj (2:1) in Čehinjo Klaro Muzikarovo (6:0), nakar je izgubila s Francozinjo Thalyo Sombe (0:5) in se preselila v finale repešaža, v katere, je visoko z 8:0 odpravila Egipčanko Mayar Zeinelabdin.

»Beti je do tega svetovnega prvenstva v enem letu izgubila samo eno borbo, kar veliko pove o tem, kako dobra karateistka je. V dvoboju za tretje mesto je bila bistveno boljša od svoje tekmice. Tako je osvojila drugo kolajno za slovenski karate na svetovnih prvenstvih,« ni skrival navdušenja Matija Matijević, selektor naše reprezentance in tudi trener pri KK Ljubljana.

Komaj dobro se je končalo svetovno prvenstvo, že ima Molnarjeva pred očmi naslednje tekmovanje – balkansko prvenstvo, ki bo že prihodnji konec tedna v Črno gori. »Tam si želim zmagati,« je poudarila obetavna karateistka z Lavrice in pristavila, da ob nadaljnjem trdem delu tudi rezultati ne bodo izostali.

Ela Petan po spornem porazu pristala na petem mestu

Blizu kolajni v Konyi je bila tudi mladinka Ela Petan (do 53 kg), ki je po uvodnem tesnem porazu z Maročanko Nejmo Imitik (1:1) v repešažu po vrsti premagala Ciprčanko Atheno Kokkinidou, Madžarko Virag Molnar (4:3) in Makedonko Mihaelo Mišovska (8:0). V dvoboju za tretje mesto je nato nadarjena tekmovalka Fight Cluba Shony po več spornih odločitvah izgubila z Italijanko Rebecco Ortu (4:4) in tako pristala na petem mestu.

»Eli se je zgodila velika krivica, saj bi morala zanesljivo dobiti obračun z Ortujevo. Ko je sodnik za zmagovalko razglasil Italijanko, je vsa dvorana žvižgala. Na to razglasitev sem se pritožil, vendar so me zavrnili, potem pa so se mi opravičevali,« se je jezil Matijević.

Od slovenskih karateistov se je do uvrstitve na svetovnem prvenstvu v Turčiji dokopal tudi Timotej Jordan (Bushido Rogaška Slatina), ki je v kategoriji do 84 kilogramov zasedel sedmo mesto.