Ela Petan na mladinskem evropskem prvenstvu ponovila lanski uspeh

Na 49. mladinskem evropskem prvenstvu v karateju se je od slovenskih upov v Pragi najbolje odrezala Ela Petan, ki se je v kategoriji do 53 kilogramov po štirih zmagah in enem porazu ovenčala z bronasto kolajno. Z njo je nadarjena borka Fight Cluba Shony ponovila lanski uspeh s prvenstva stare celine v Tampereju.

V uvodnem krogu je Petanova s 5:1 premagala Romunko Alexandro Mihaelo Stoian, v drugem je z 1:0 ugnala Estonko Marii Rapp, v tretjem pa je bila z 2:0 boljša od Izraelke Shir Yahav. Tako se je obetavna slovenska karateistka prebial v polfinale, v katerem je po hudem boju in tudi sporni odločitvi – kot je sporočil naš selektor Matija Matijević – s 7:8 izgubila proti Slovakinji Nini Kvasnicovi. V dvoboju za tretje mesto pa je imela Ela, nad katero kot trener v klubu bedi Sašo Vaš, tudi kanček športne sreče, saj je prav v zadnji sekundi obračuna z Italijanko Giorgio Fabbri z natančnim nožnim udarcem zaostanek z 0:2 pretvorila v zmago s 3:2.

Med mlajšimi člani sta Niklas Tamše Marinič (KK Radenci, do 60 kg) in Tomaž Hudales (DK Celje, do 67 kg) zasedla sedmo oziroma deveto mesto, na teh položajih pa sta na evropskem prvenstvu v češki metropoli pristala tudi mladinca Gal Kržišnik (KK Ljubljana, nad 76 kg) in Sven Rakovnik (DK Celje, do 61 kg).

Oči slovenskih ljubiteljev karateja bodo v prihodnjih dneh še posebej uprte proti alžirskemu Oranu, kjer bodo ob Niklasu Tamšetu Mariniču naše barve na sredozemskih igrah branili še Urša Haberl (KK Trbovlje, do 50 kg), Kiti Smiljan (KK Ljubljana, do 68 kg) in Stefan Joksimović (KK Žalec, nad 84 kg).