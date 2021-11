Trenerjev prostest na žalost ni prinesel izenačenja za Ristićevo

Za najboljše slovenske karateiste se posamični nastopi na svetovnem prvenstvu v Dubaju niso izšli po načrtih in željah. Eno tekmico je ugnala le Urša Haberl (do 50 kg), ki je v uvodnem krogu kar z 10:0 (s tremi nožnimi udarci in enim ročnim v glavo) prvič doslej premagala Hrvatico Jeleno Pehar, nakar je z 1:6 izgubila z Italijanko Erminio Perfetto.

Tjaša Ristić (do 61 kg), na katero so v našem taboru polagali največje upe, je morala v prvem krogu z 0:1 priznati premoč Estonki Anni Sokk, Kiti Smiljan (do 68 kg) pa je v drugem – uvodoma je bila prosta – z 0:5 klonila pred Egipčanko Feryal Abdelaziz. Med moškimi je naš edini predstavnik Niklas Tamše (do 60 kg) z 2:4 potegnil krajšo proti Brazilcu Douglasu Brosu. Ker pa se je svetovni prvak iz Beograda 2010 in Bremna 2014 zanesljivo prebil do finala, je slovenskemu upu, ki je z 18 leti najmlajši udeleženec tega prvenstva, omogočil nastop v jutrišnjem repešažu.

»Niklas je začel odlično in proti izkušenemu Brazilcu, ki šteje že 35 let, povedel z 2:0. Toda Douglasu je nato uspel preobrat, Tamše pa je kljub mladosti dokazal, da se lahko kosa z vso elito,« je selektor slovenske reprezentance Matija Matijević pohvalil mladega karateista iz KK Shotokan Radenci.

Kot je pristavil, je Ristićeva nesrečno izgubila z Anno Sokk. »Istočasno sta naredili ročno tehniko v telo, točko pa je prejela Estonka, čeprav sem vložil video protest, saj sva bila s Tjašo prepričana, da bo dobila točko in izenačila,« je pojasnil Matijević in pristavil, da so z razpletom malo razočarani, saj vedo, da je Ristićeva pripravljena celo za kolajno. »Na žalost tokrat ni šlo,« je še dodal selektor naše izbrane vrste v karateju.

V Dubaju se bosta ob Tamšetu predstavili še slovenska ženska ekipa in parakarateistka Diandra Bekčić.