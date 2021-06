Ema Kozin čez dober mesec v ring s prav tako neporaženo Afričanko

Neporažena slovenska boksarska šampionka Ema Kozin, ki ima v svoji profesionalni statistiki 21 zmag (11 z nokavtom) in en neodločen izid, je dobila novo izzivalko iz Afrike. Na prireditvi v Santa Poli v španski pokrajini Alicante bo 31. julija naslov svetovne prvakinje v srednji kategoriji po različici WBF branila proti Zambijki Loliti Muzeya.



Izkušena 30-letna boksarka iz Mwinilunge, ki zdaj živi v Lusaki, prav tako še ni izkusila grenkobe poraza. V svojo korist je odločila 16 dvobojev, od teh polovico z nokavtom. Lolita Muzeya je tako kot izzivalka zamenjala Južnoafričanko Noni Tenge (20 zmag, 11 z nokavtom, 1 neodločen izid, 1 poraz), ki ni pridobila ustreznih dovoljenj za potovanje v Evropo.



»Ocenjujem, da je Lolita še kakovostnejša boksarka kot Noni, toda kljub temu ne dvomim o novem uspehu svoje varovanke. Ema je namreč medtem postala še hitrejša in močnejša,« je razkril Rudolf Pavlin, dolgoletni trener in zdaj tudi menedžer Kozinove, ki bo v kratkem izvedela, ali bo konec julija branila tudi (začasni) šampionski pas združenja WBC.



»Američanka Claressa Shields ga kot prva šampionka ni branila že debeli dve leti, kar je v nasprotju z vsemi pravili. Bolj ali manj vsem je jasno, da je veliko vprašanje, ali bo sploh še kdaj boksala, saj se je medtem preusmerila v mešane borilne športe (MMA), v katerih je pred kratkim že uspešno prestala ognjeni krst,« je še dejal Pavlin.

