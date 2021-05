Ema odslej s takšnimi rokavicami, kakršne imata tudi Alvarez in Joshua

V nadaljevanju preberite:

Kako so se razpletli dvoboji na večeru profesionalnega boksa pod okriljem Dejana Zavca na Ptuju, zakaj se je Italijan Luca Chiancone razburjal po obračunu z Aljažem Venko, zakaj se med Emo Kozin in Srbkinjo Radano Knežević ni mogla razviti borba, kateri nemški poznavalec boksa za 22-letnico iz Šmartnega ob Savi trdi, da je v srednji kategoriji št. 1 v Evropi in ena od najboljših na svetu, s katerim znanim opremljevalcem je Kozinova sklenila sodelovanje ...