Emo Kozin pred prvim soočenjem s škotsko tekmico presenetili z lepo novico

V Manchestru so danes izpeljali novinarsko konferenco pred sobotnim boksarskim spektaklom, na katerem se bo slovenska šampionka Ema Kozin udarila z izkušeno Škotinjo Hannah Rankin. Preden sta si prvič zrli iz oči v oči, sta se razveselili novice, da se bosta ob naslovu svetovne prvakinje v prestižnem združenju WBC v supervelterski kategoriji udarili tudi za šampionski pas po različici WBO.

»Hannah je dobra in izkušena boksarka, borila se je z več vrhunskimi tekmicami. Toda ocenjujem, da sem vseeno boljša od nje, kar bom pokazala v soboto,« je samozavestno napovedala Kozinova in na vprašanje voditelja, v čem je po njenem boljša od Rankinove, odvrnila: »Menim, da sem hitrejša, pametnejša in čvrstejša. A pričakujem napornih deset rund, zmaga pa naj boljša.«

Škotska zvezdnica je uvodoma poudarila, da komaj čaka, da si priboksa oba šampionska pasova – WBC in WBO. »Pokazala bom najboljšo različico sebe in verjamem, da bom zmagala. Imela sem že srebrno lovoriko združenja WBC, zdaj je napočil čas, da ga še pozlatim,« je dejala 33-letna Rankinova.