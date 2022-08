Seznam pomembnih športnih prenosov morda že do konca meseca

Pred bližajočim se evropskim prvenstvom v košarki je bilo aktualno vprašanje, zakaj so si tekme Slovenije s Hrvaško in Srbijo lahko ogledali samo naročniki Telemacha, ki ima edini v programski shemi programe Sportkluba, vendar manj kot tretjinsko pokritost. Tekme Luke Dončića na eurobasketu bo sicer prenašal Kanal A, ki ima zadostno pokritost. Toda potem se košarka spet seli na Sportklub, tako bodo tudi bližnje kvalifikacije za SP in potem tudi SP samo tam. Kot kaže, se bo v reševanje gordijskega vozla vmešala država.

Do konca meseca bi lahko vlada v uradnem listu objavila nov seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos, na podlagi katerega bi lahko po več letih najpomembnejše športne dogodke brez dodatnega plačila gledala večina prebivalcev Slovenije. Predlog seznama je po navedbah ministrstva za kulturo trenutno v medresorskem usklajevanju.

Večina Slovencev doma ni mogla gledati tekme med Slovenijo in Srbijo, saj je bila samo na Sportklubu 1, ki je del programske sheme Telemacha. Operaterji Telekom Slovenije, T2 in A1 programov Sportkluba nimajo.

»Trenutno poteka medresorsko usklajevanje predloga seznama. Po končanem usklajevanju bo vlada sprejela sklep o sprejemu seznama in ga objavila v uradnem listu. To bi se lahko zgodilo že do konca meseca,« so sporočili z ministrstva za kulturo, ki sodeluje v postopku oblikovanja seznama.

Predlog seznama sicer oblikuje Svet za radiodifuzijo in ga posreduje vladi v sprejem, v postopku pa so udeleženi še Olimpijski komite Slovenije, nacionalni svet za kulturo, ministrstvo, pristojno za šport, Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) in Medijska zbornica.

Če bo nov seznam do konca meseca objavljen v uradnem listu, bo tako večina slovenskega gledalstva lahko spremljala televizijske prenose pomembnejših športnih dogodkov in tekmovanj.

Zdaj je namreč večina v okviru rednih programskih shem telekomunikacijskih operaterjev, katerih naročniki so, ostala brez prenosov nekaterih pomembnih dogodkov, na primer prijateljskih tekem slovenske košarkarske reprezentance in tekem košarkarjev v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, saj si je regijske pravice pridobil Sportklub. Programi Sportklub pa so na voljo le naročnikom Telemacha, ki pa po izračunih Akosa dosega 31-odstotno pokritost prebivalstva.

Zakon o avdiovizualnih storitvah sicer določa, da izdajatelj televizijskega programa ne sme na podlagi pridobljenih izključnih pravic prenašati posameznega dogodka, ki je pomemben za javnost v Sloveniji ali drugi članici EU na način, zaradi katerega bi bilo pomembnemu delu gledalcev na tem območju onemogočeno spremljanje tega dogodka na neplačljivem televizijskem programu.

Pomembnejše športne dogodke lahko tako prenaša RTV Slovenija ali druga televizijska hiša, če ima možnost program spremljati vsaj 75 odstotkov prebivalcev Slovenije. Kateri so ti dogodki, določa seznam.

RTV Slovenija je medtem na Akos minuli mesec naslovila pobudo za uvedbo inšpekcijskega nadzora zaradi možnih kršitev zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah v zvezi s predvajanjem tekem košarkarske reprezentance na programu Sportklub 1.

Zdaj veljavni seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos, na katerem so bile na primer tudi pomembnejše tekme košarkarske reprezentance, je bil sprejet leta 2019 v času vlade Marjana Šarca, a ni bil objavljen v uradnem listu, ker za to ni bilo pravne podlage. Zakon namreč tega ni določal, so pojasnili na ministrstvu in dodali, da to dejstvo ni vplivalo na njegovo veljavnost.

Šele z novelo zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki je bila sprejeta lani, pa je bilo določeno, da se seznam objavi tudi v uradnem listu. Nov seznam se glede na tistega iz leta 2019 sicer ni spreminjal, so še pojasnili na ministrstvu.

Medtem pa so v United Media, v okviru katere posluje regionalni športni program Sportklub, v začetku meseca za operaterje pripravili ponudbo, da se paket 11 programov Sportklub v njihove programske sheme vključi po ceni od 1,5 evra na mesec, namesto dosedanje cene 2,44 evra. Ponudba velja do 30. septembra, a do zdaj do dogovora ni prišlo.