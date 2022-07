Benjamin s 4. mesta v boj za kolajno, Eva Alina brez finala

Benjamin Savšek se je zanesljivo uvrstil v finale tekme kanuistov na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Augsburgu. Aktualni olimpijski in evropski prvak je progo v polfinalu prevozil brez večjih napak, zasedel četrto mesto in bo imel v finalu, ki se bo začel ob 12.12 uri, odlično izhodišče za popoln napad.

Savšek je bil edini Slovenec, ki si je med kanuisti priboril finale. Luki Božiču, ki je prav tako imel visoke cilje, so napake v zgornjem delu proge preprečile, da bi bil s pribitkom dveh sekund boljši kot 14., Anže Berčič pa je zasedel 23. mesto.

V polfinalu je bil najhitrejši domačin Franz Anton, Savšek je za njim zaostal dve sekundi in 85 stotink.

Eva Alina Hočevar, edina slovenska kanuistka v polfinalu svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Augsburgu, se ni uvrstila v finale. V svojem osmem nastopu na prvenstvu, nastopa namreč v prav vseh disciplinah, je dosegla 12. čas, za uvrstitev med najboljših deset ji je zmanjkalo 88 stotink sekunde.

Alina Eva Hočevar za slovo od Augsburga ni uresničila cilja. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Včeraj sem bila po kvalifikacijah ekstremnega slaloma utrujena, a sem šla zgodaj spat in danes utrujenosti nisem čutila. Škoda, da se mi je zgoraj pripetila večja napaka, ki me je stala višje uvrstitve. Sem pa vesela, da sem se po tej napaki pobrala in preostali del proge odpeljala tako, kot sem si začrtala. Predvsem sem zadovoljna, da sem progo prevozila brez dotika,« je dejala Hočevarjeva.

V polfinalu je bila najhitrejša Avstralka Jessica Fox, ki prav tako kot Hočevarjeva nastopa prav v vseh disciplinah.