Eva Alina znova na vrhu, do kolajne tudi njen mlajši brat Žiga Lin

Slovenski kajakaši in kanuisti so predzadnji dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Solkanu osvojili še dve kolajni. Še druge zlate lovorike se je na tem tekmovanju razveselila Eva Alina Hočevar, ki je zmagala med kanuistkami do 23 let. Njen mlajši brat Žiga Lin Hočevar je osvojil bronasto odličje med kanuisti v mladinski konkurenci, le malo pa je do žlahtne kovine zmanjkalo Mateju Trojanšku, ki je bil četrti. Kanuistka Lea Senica pa je bila med mladinkami deveta.

Eva Alina Hočevar je bila tokrat najhitrejša v finalu kanuistk do 23 let. Za svojo četrto zlato kolajno na evropskih prvenstvih med mlajšimi članicami je progo preveslala brez napak ter s prednostjo več kot dveh sekund in pol pred tekmicami. Srebrno kolajno si je priborila Italijanka Elena Borghi, bronasto pa Francozinja Doriane Delassus. Naja Pinterič je bila na koncu 21., Sara Belingar pa mesto za njo.

Žiga Lin Hočevar kot za stavo osvaja kolajne. FOTO: KZS

Žiga Lin Hočevar je bil med mladinci – kot že omenjeno – tretji, manj kot sekunda pa je od stopničk ločila Mateja Trojanška, ki je bil po lanskem bronastem odličju na mladinskem evropskem prvenstvu tokrat četrti. Na najvišjo stopnico se je povzpel Slovak Dominik Egyhazy, drugi pa je bil Španec Oier Diaz, sicer letošnji mladinski svetovni prvak. V polfinalu je bil zelo dobro na poti tudi Andrej Jeklin, a je v predzadnjih vratih naredil veliko napako in tekmo končal na 29. mestu.

Jutri še kajakaški kros

Po smoli v polfinalu kajakašic, med katerimi je le za mesto zgrešila uvrstitev v finale, je Lea Senica prišla do finalnega nastopa v mladinski konkurenci kanuistk in zasedla deveto mesto. V polfinalu je veslala tudi mlada Taira Smonkar in zasedla 27. mesto. Mladinska evropska prvakinja v kanuju je postala Švicarka Eyleen Vuilleumier.

Med kanuisti do 23 let se je Adam Križaj uvrstil na 19. mesto, Matic Ličen pa je zaradi napake na predzadnjih vratih tekmovanje sklenil na 30. mestu.

Jutri se bo evropsko prvenstvo v Solkanu izteklo s kajakaškim krosom. Na štartu bo deset slovenskih čolnov.