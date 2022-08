Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar blizu stopničkam

Slovenski slalomistki na divjih vodah Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar sta na tekmi svetovnega pokala v francoskem Pauju osvojili peto oziroma sedmo mesto med kajakašicami. Zmagala je Avstralka Jessica Fox.

Obe Slovenki sta bili na progi hitri, a si prislužili po štiri kazenske sekunde. Terčeljeva je zaostala za 3,48 sekunde, Hočevarjeva pa za 6,14 sekunde.

V polfinalu je bila najhitrejša Foxova. Terčeljeva je na 4. mestu zaostala za 3,67 sekunde, Hočevarjeva na 9. pa za 5,72 sekunde.

Usodni napaki pri moških

V moškem polfinalu sta nastopila Martin Srabotnik in Peter Kauzer, a sta oba storila napako in se nista uvrstila v finale. Srabotnik je bil do zapleta najhitrejši, a pri zadnjih protitočnih vratih ni potisnil skoznje cele glave, kakor to zahtevajo pravila, kar mu je prineslo 50 kazenskih sekund in šele 33. mesto.

Tudi Kauzer je bil zelo hiter in kazalo je, da bo njegov nastop zadostoval za finale. Nato pa ga je v trenutku nepazljivosti tok potisnil iz linije, pri čemer je izgubil ravnotežje in se skoraj prevrnil. Tudi on je prejel 50 kazenskih sekund. Ker je vedel, da je finale izgubljen, se je nato le počasi spustil do cilja in polfinale končal na 40. mestu.

V finalu je zmagal Belgijec Gabriel De Coster.