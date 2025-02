Fabio Soli bo novi slovenski odbojkarski selektor

Vse več indicev razkriva, kdo bo novi selektor slovenske moške odbojkarske reprezentance in s tem naslednik Gheorgheja Creţuja. To naj bi postal Fabio Soli, klubski trener italijanskega Trentina, kjer si kruh služi tudi slovenski reprezentančni bloker Jan Kozamernik. Vest je v pogovoru za poljske medije potrdil tudi igralec Asseco Resovie Rzeszów, slovenski reprezentant Gregor Ropret.

Petinštiridesetletni Soli je bil za časa igralske kariere podajalec, v letih 2022 in 2023 je vodil denimo že izbrano vrsto Estonije, to je treniral tudi Creţu. V zadnji sezoni je s Trentinom zmagal v ligi prvakov, ima trenerske izkušnje tudi iz turškega Fenerbahčeja ter italijanskih Milana in Latine.

V slovenskih odbojkarskih krogih menijo, da je to dobra izbira, sploh ker se bo ekipa postopoma pomlajevala. Za takšno moštvo bo nov in dober trener, poln zagona, prava izbira, da bo mlajše odbojkarje vodil k nadaljnjemu napredovanju.

Soli naj bi dobil pogodbo za dve leti z opcijo podaljšanja za dve, cilj bo ponovna uvrstitev na olimpijske igre, tokrat v Los Angeles leta 2028. Kot novi slovenski selektor pa se bo Fabio Soli zaradi »dvojne strokovne obremenitve« poslovil s funkcije trenerja Trentina. Klubsko vodstvo želi v Italijo pripeljati argentinskega selektorja Marcela Mendeza, na OI v Tokiu 2021 je z varovanci osvojil bronasto odličje. Argentinec trenutno vodi poljskega prvaka Jastrzębski Węgiel, s katerim je v zadnjih dveh sezonah igral v finalu lige prvakov, a dvakrat izgubil.