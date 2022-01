Fincem v skupini smrti zadnje življenje, Slovencem ne

Slovenska reprezentanca v futsalu se na evropskem prvenstvu na Nizozemskem ni uvrstila v četrtfinale. To ji po starocelinskem prvenstvu leta 2014 v Belgiji in tistem na domačih tleh v Stožicah pred štirimi leti ni uspelo še tretjič v zgodovini. Izbrancem selektorja Tomislava Horvata v zadnji tekmi skupine B v Amsterdamu, proti Finski, ki jo kot selektor vodi Hrvat Mićo Martić, ni uspelo iztržiti vsaj neodločenega izida, izgubili so z 1:2, na roko pa jim je šla zmaga izbrane vrste Kazahstana proti Italiji s 4:1 v Groningenu. V četrtfinale so tako napredovali Kazahstanci in Finci.

Slovenski futsalisti so, zavedajoč se pomembnosti obračuna med Kazahstanom in azzurri, tudi prvi polčas svojega dvoboja s Finsko odigrali s pogledom v Groningen. Vseeno so le skupino B evropskega prvenstva poimenovali skupina smrti, iz nje pa na koncu slovenska ekipa, še po dveh neodločenih izidih s kazahstansko vrsto (4:4) in Italijo (2:2), ni izšla z uvrstitvijo med osem najboljših na stari celini. Finci so tekmo v drugem polčasu odločili z zadetkoma Juhane Jyrkiäinena v 33. in Juhe-Mattija Savolainena v 35. minuti, izid je le lepotno popravil Nejc Hozjan v 38. minuti.

Zadel s trebuhom

Na koncu se je vse izteklo po finskih željah, v trdni in ne posebej privlačni predstavi so kljub manjšemu številu strelov (25:38) debitanti s severa Evrope prišli do zmage. Ob ne posebej tekoči igri se je prvi polčas končal brez golov, kar se je zgodilo prvič na tekmah tega EP. Finci so agresivno začeli drugi polčas, v 33. minuti so tudi povedli. Po strelu od daleč je Jyrkiäinen žogo s trebuhom usmeril v mrežo. Slovenska vrsta je takoj zatem poskusila z igro brez vratarja, kar ji ob prepočasnem kroženju žoge ni prineslo želenega, še več, finski vratar Savolainen je to izrabil in zadel iz svojega kazenskega prostora za 2:0. Dve minuti pred koncem je Sloveniji novo upanje prinesel Hozjan, ko je zadel z nizkim strelom s približno devetih metrov.

Slovenija: Finska 1:2 (0:0) Dvorana Ziggo Dome, sodnika Pelissier in Chaix (oba Fra); strelci: 0:1 –​ Jyrkiäinen (33), 0:2 –​ Savolainen (35), 1:2 – Hozjan (38); Slovenija: Berzelak, Turk, Totošković, Osredkar, Hozjan, Lovrenčič, Kovačič, Vesel, Bukovec, Fetić, Duščak, Čeh, Fideršek, Čujec; Finska: Savolainen, Autio, Kytölä, Hosio, Alamikkotervo, Koivumäki, Pikkarainen, Jyrkiäinen, Junno, Korsunov, Lintula, Korpela, Pöyliö, Vanha; rumena kartona: Duščak; Korpela. Drugi izid v skupini B: Kazahstan: Italija 4:1 (2:1); vrstni red: Kazahstan 7, Finska 4, Slovenija in Italija po 2.

»Kot ekipa smo se veselili, zato bomo tudi zdaj skupaj prevzeli odgovornost za vse. Finska je v svojem slogu odigrala fantastično tekmo, za kar ji čestitam. Čestitke pa tudi mojim igralcem za odličen turnir. Pričakovali smo takšno tekmo, vedeli smo, da so Finci hitri, trdni in zelo dobra ekipa. Nisem pa želel sprva preveč tvegati, saj smo imeli dejaven rezultat. Ko se je Fincem ena od žog odbila v mrežo, smo prišli v slabši položaj, kar so na koncu tudi izrabili. Seveda nam je težko, toda življenje gre naprej, pogledali smo si v obraz, smo ekipa,« je ocenil slovenski selektor Tomi Horvat.

Slovenska futsalska legenda Igor Osredkar se tokrat ni veselil tretje uvrstitve Slovenije v četrtfinale EP. FOTO: Leon Vidic

Ni bilo kaj veliko narobe

Reprezentant Kristjan Čujec je dodal: »Ni šlo kaj veliko narobe. Igrali smo, se trudili. Na koncu pa smo težko prihajali do čistih priložnosti, pri zaključku nam je zmanjkalo moči. Pa tudi sodniški kriterij nam ni bil pisan na kožo. To je evropsko prvenstvo, kjer odločajo malenkosti, pri teh smo bili malce površni. Smo se pa že pred tekmo zavedali svoje odgovornosti. Vedeli smo tudi, da sta nam prejšnja tekmeca Kazahstan in Italija zaradi načina igre bolj ustrezala. Lahkih žog proti Fincem je bilo zelo malo, praktično jih ni bilo. Odigrali so dve, tri podaje, potem pa poslali dolgo žogo naprej. To nas je malce ubijalo. Držali so nas daleč od vrat.«