Francoska zvezdnica jo je tolažila, da bo še vse v najlepšem redu

Kaj je olimpijska (pod)prvakinja Tina Trstenjak v daljšem pogovoru povedala o nedavnem obisku velike tekmice in prijateljice Clarisse Agbegnenou, kaj vse je francoski zvezdnici in njeni družini razkazala v Sloveniji, kako gleda na njuno rivalstvo in prijateljstvo, kako 32-letna Celjanka ocenjuje svojo zdajšnjo pripravljenost, zakaj je v zadnjem obdobju postala dejavna na družbenih omrežjih ...