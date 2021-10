Fury na odru osmešil Wilderja: Kaj pa on počne tukaj?

Pred zaključkom trilogije obračunov med Britancem Tysonom Furyjem in Američanom Deontayem Wilderjem je vzdušje tako napeto, da so odpovedali tradicionalno fotografiranje boksarjev, ki se na odru pomerita iz oči v oči. Fury na novinarski konferenci pred sobotnim dvobojem težke kategorije ni skoparil z zbadljivkami na račun tekmeca, ki vztraja pri tem, da je februarja lani Otočan boksal z obteženimi rokavicami.



»Mark Breland ti je tisti večer rešil življenje. Moral bi mu zvišati plačo ... Če sem zmagal le zato, ker sem goljufal, kakšen smisel je imelo spremeniti vse?« se je ob dejstvo, da je Wilder po dvoboju odpustil pomočnika trenerja Mika Brelanda, ki je v ring vrgel brisačo, obregnil Fury. Z mikrofonom v roki je krožil po odru in poleg Wilderja opazil tudi Jaya Deasa, ki sicer ni več glavni trener Wilderja, a bo tudi tokrat v njegovem kotu za spopad v Las Vegasu. Ravno Deas je imel februarja lani nalogo, da pregleda tekmečeve rokavice, tudi nobena kasnejša preiskava pa ni pokazala nepravilnosti.

Tudi Deasa bi moral odpustiti

»Upam, da imaš pripravljeno svojo knjigo izgovorov, klošar. Kaj pa on počne tukaj? Tudi on bi moral biti odpuščen, Jay Deas! Če je bilo vse skupaj maslo Marka Berlanda, potem je pri tem sodeloval tudi on – saj je bil v slačilnici in opazoval, kako mi obvezujejo roke! Kaj boš o tem povedal, Jay Deas? Tudi ti si sodeloval v tej zaroti ...« je bil sarkastičen Fury. Tekmeca je označil za negotovega, lažnivega »malega klošarja«, ki ga bo »jeb**o nokavtiral«.



»V grob bom šel z mojim prepričanjem. Meni ni potrebno spreminjati rokavic. Nimaš nobene moči, nisi mojster nokavtov. Ostal sem na nogah, z nezvestim trenerjem,« mu je žogico vrnil Wilder. »Ničesar mi ni potrebno dokazati. Nič nimam za izgubiti, vse pa lahko pridobim. Tvoja zapuščina umre šele takrat, ko umre tvoja športna strast. V tem trenutku sem zelo živ. Moja energija je takšna kot moj um, zelo nasilna.«​



​Njun prvi obračun se je decembra 2018 končal s kontroverznim neodločenim izidom, potem ko je Britanec prevladoval skozi ves dvoboj, a v 9. in 12. rundi utrpel nokdavna. Oba borca sta dokazala, da lahko v vsakem hipu močno škodujeta drug drugemu v ringu, sobotni zmagovalec pa si bo po dolgem čakanju vendarle priboril možnost za osvojitev naslova nespornega prvaka težke kategorije.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: