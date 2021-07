Gajser se oklepa rdeče številke na Nizozemskem

Tim Gajser je bil v Italiji nazadnje šele sedmi. FOTO: Honda Racing

Slovenski motokrosistje na četrti preizkušnji sezone svetovnega prvenstva v nizozemskem Ossu osvojil tretje mesto v prvi vožnji razreda MXGP. Zmagal je NizozemecGajser je po polovici dirke na Nizozemskem še obdržal prvo mesto v seštevku SP, a se je njegova prednost povsem stopila, saj je imel današnji zmagovalec prve vožnje pred začetkom dirke šest točk zaostanka.Prvo vožnjo je sicer zaznamovalo tudi trčenje v uvodnem krogu med Herlingsom in, a je nazadnje domači adut vendarle prišel do prvega mesta. Drugi je bil njegov rojak, tretji pa Gajser.V razredu MX2, kjer tekmuje tudi, je v prvi vožnji slavil Belgijec. Edini slovenski predstavnik Pancar pa ni prišel do točk, končal je na 25. mestu.V drugi vožnji se bodo dirkači tega razreda pomerili ob 15.10, v najmočnejšem pa bodo spet na delu ob 16.10.