Gajser drugi v kvalifikacijah VN Evrope

Slovenski zvezdnik motokrosa Tim Gajser (Honda) je v kvalifikacijah za veliko nagrado Evrope v francoskem Saint-Jean d'Angelyju v razredu MXGP zasedel drugo mesto. S tem je še povišal prednost v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar (KTM) je prvič letos osvojil točke v kvalifikacijah, bil je deveti.

Gajser je po najboljšem času na drugem treningu prvi izbral štartni položaj za kvalifikacije, a v njih ni najbolje štartal. Po prvem krogu je bil četrti, nato pa se do četrtega kroga prebil do drugega mesta. Nato je ves čas tesno sledil Belgijcu Lucasu Coenenu (KTM), a ga do konca ni prehitel. Za njim je zaostal dobri dve sekundi.

Za seštevek je štirikratni svetovni prvak med elito motokrosa v razredu MXGP prejel novih devet točk in malce povišal prednost pred najbližjima francoskima zasledovalcema.

S 117 točkami ima zdaj 23 točk naskoka pred tokrat četrtim Maximom Renauxom (Yamaha) in v kvalifikacijah petouvrščenim Romainom Febvrom (Kawasaki).

Drugi slovenski predstavnik Pancar je letos najbolje odpeljal kvalifikacije. Potem ko je v Argentini in v Španiji ostal brez točk v sobotnem delu dirkaškega sporeda, je bil tokrat deveti.

Kazalo je še bolje, saj je po odličnem štartu prvi krog končal na visokem tretjem mestu, nato pa so ga močnejši tekmovalci na tovarniških motorjih potisnili na deveto. V skupnem seštevku je Pancar 17., doslej je osvojil 24 točk.