Febvre blestel na domači zemlji, Gajserju v prvo ni šlo

Tim Gajser brani naslov svetovnega prvaka. FOTO: Honda Racing

Na vrhu Herlings, Gajser tretji

Tim Gajser je v Nemčiji ponovno osvojil rdečo tablico. FOTO: Honda Racing

Prva vožnja za VN Francije v motokrosu se ni izšla po željah svetovnega prvaka(Honda), ki je slabo štartal in zasedel šesto mesto. Na veselje domačih navijačev je maksimalnih 25 točk osvojil(Kawasaki), ki je prehitel(KTM) in odbil njegove napade v zadnjih krogih.Druga vožnja bo ob 16.10. Na dirki sodeluje tudi Španec, ki se je poškodoval po trku s Herlingsom med skokom skozi cilj pred tednom dni v Nemčiji, kjer je Gajser zmagal in znova osvojil rdečo številko, ta pa se mu danes spet izmika. Prado je imel težave in je zaostal za več kot krog.Pred Gajserjem, ki je bil nekaj časa celo deseti, so bili šein. Italijana je Slovenec v dobrih zadnjih krogih želel prehiteti, ampak mu ni uspelo.Po 11 dirkah od 18 je imel Gajser dve točki prednosti pred Herlingsom in osem pred Febvrom, tako je ob polčasu že padel na skupno tretje mesto. V drugi vožnji se lahko znova zavihti na vrh.Zdaj ima v SP na prvem mestu Herlings 435 točk, Febvre je drugi s 432, Gajser pa je zdaj pri 430 točkah. V razredu MX2 jev prvi vožnji osvojil tri točke za 18. mesto. Zmagal je Francoz»To je bil težek boj, na začetku sem bil četrti, potem pa našel dobro mesto, kjer sem prehitel dva tekmeca in kasneje še Herlingsa po. Ob koncu je bila prava bitka. Vesel sem, čaka nas še ena vožnja,« je bil v cilju zadovoljen Francoz.