Gajser v obrambo naslova iz ozadja, Febvre v najboljšem položaju

Italijanska Mantova bo gostila drugo dirko v štirih dneh, po drugi vožnji pa bo pozno popoldne jasno, kdo bo prvak v elitnem razredu MXGP. Kandidati so trije: Tim Gajser lovi že četrti naslov v elitnem razredu, Francoz Romain Febvre in Nizozemec Jeffrey Herlings pa drugega. Če bo prvak, bo Gajser ubranil lansko lovoriko in seštevek naslovov dvignil na štiri, saj je bil doslej uspešen v letih 2016, 2019 in 2020. Ima pa še naslov v šibkejšem razredu MX2 iz leta 2015. Febvre je bil doslej edinkrat prvak med elito leta 2015, Herlings pa 2018.

A ne glede na zgodovino, ki je na strani Gajserja, je sedanjost manj naklonjena slovenskemu zvezdniku motokrosa. Med vsemi tremi ima namreč najslabše izhodišče in sam pravzaprav ne more več povsem vplivati na razplet prvenstva. Tudi če bi v sredo zmagal v obeh vožnjah, bi lahko njegova tekmeca tudi z uvrstitvami za njim ohranila prednost v seštevku. Gajser mora torej računati predvsem na svojo odlično predstavo ter upati, da Febvre in Herlings ne bosta končala tik za njim, ampak bo vmes še kateri od tekmecev.

Po drugi strani je Febvre tisti, ki je lahko najbolj miren. Na prvem mestu ima 661 točk, Herlings na drugem 658, Gajser pa je pri 646 točkah, kar pomeni, da za Francozom zaostaja 15 točk. Francoz si tako lahko morda privošči tudi izgubo kakšnega mesta, a po drugi strani je prednost pred Nizozemcem tako majhna, da bi bila zanj lahko usodna že selitev z drugega na tretje mesto.

Na zadnji dirki je namreč na voljo še 50 točk. Zmaga v posamezni vožnji prinaša 25, drugo mesto 22, tretje 20, četrto 18 točk ... Med dirko bodo vsi, tako tekmovalci kot člani njihovih ekip in navijači, nenehno preračunavali uvrstitve in točke, razmerja pa se bodo verjetno vsaj nekajkrat spremenila. Nenazadnje pa bi lahko na razplet vplival tudi kakšen padec. S temi ima na zadnjih dirkah največ slabih izkušenj Herlings, ki je po enem od teh vožnjo v Pietramurati končal brez točk in »pokuril« vso prednost v SP.

Ni predaje

Če bo razplet takšen, da bosta dva ob koncu imela enak seštevek točk, pa bo odločalo boljše razmerje zmag v vožnjah v tej sezoni. Na tem področju pa je najboljši Herlings, saj ima kar 13 posamičnih zmag, Gajser sedem, Febvre pa šest.

V dosedanjem poteku sezone je bila za Gajserja najverjetneje ključna poškodba rame sredi septembra. Zlomljena ključnica in operacija sta mu preprečili optimalen nastop na dirki na Sardiniji, ko je iztržil le 15 točk, tudi pozneje pa je bilo videti, da ima nekaj težav in krivulja se je obrnila navzdol. Pred tem je dolgo vodil v seštevku SP in nosil rdečo številko vodilnega.

Zadnji udarec za Gajserja pa je bila nedeljska dirka, ko je prvo vožnjo na preizkušnji za VN Lombardije po kazni končal šele na osmem mestu. Zaradi tega je izgubil dragocenih sedem točk. Vodstvo tekmovanja ga je po prihodu v cilj, ko je bil sicer tretji, kaznovalo s petimi mesti pribitka zaradi krajšanja ovinka v prvem zavoju po startu, ko so tekmeci slovenskega dirkača zrinili s proge in je nato ovinek prevozil po krajši poti, čeprav ni pridobil veliko in je celo počakal na tekmece.

»Zelo sem razočaran, kako se je obrnilo. V prvi vožnji me je nekdo izrinil s steze, glede na potek zavoja je bila najvarnejša pot nazaj tista, ki sem jo naredil. Mislim, da sem bil takrat na robu peterice in nisem veliko pridobil, a sem po koncu vseeno dobil kazen, kar v tem tesnem boju za naslov ni bila najboljša novica. Dal sem vse od sebe in se zbral za drugo vožnjo. Do konca je zdaj še ena dirka, tako da se ne predajam,« je dogajanje v nedeljo za spletno stran svoje ekipe strnil Gajser.

Zadnja dirka sezone bo v sredo, prva vožnja razreda MXGP bo ob 12.15, druga pa ob 15.10.