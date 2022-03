Gajser v prvi vožnji ni ujel Prada

Štirikratni svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser (Honda) je v prvi vožnji dirke za VN Lombardije osvojil drugo mesto. Od štarta do cilja je bil pred njim Jorge Prado (Gas Gas). Še vedno ima Slovenec možnost za končno zmago, a bo moral biti v drugi vožnji pred Špancem.

V Mantovi so visoko plapolale slovenske zastave, navijači pa so videli mrtvi tek Gajserja in Prada. Petindvajsetletni dirkač iz Pečk je le enkrat resno napadel tekmeca, ki je pred tednom v Veliki Britaniji dobil drugo vožnjo in je ob odsotnosti poškodovanih Jefferyja Herlingsa in Romaina Febvra njegov največji tekmec. Toda poskus na začetku dirke se ni posrečil, nakar se je sprijaznil z drugim mestom in na koncu zaostal 1,3 sekunde za zmagovalcem.

Z današnjo prvo zmago se je Prado tudi močno približal Gajserju v seštevku SP, kjer ima po polovici dirke v Mantovi Slovenec zdaj 69 točk, Španec pa 68. Tretji je bil novinec v razredu MXGP Maxime Renaux, lani prvak razreda MX2. Druga vožnja bo ob 16.10, naslednja dirka pa čez dva tedna v Argentini.

V šibkejšem razredu MX2 je novi točki dobil slovenski dirkač Jan Pancar, ki je prvo vožnjo končal na 19. mestu. Zmagal je Belgijec Jago Geerts pred Francozom Tomom Viallom in Nizozemcem Kayem de Wolfom.