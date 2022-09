Gajser: Vsem sem dokazal, da lahko spet zmagujem

Zadnje letošnje dejanje svetovnega prvenstva v motokrosu bo konec tedna v Turčiji. Na 1725 metrov dolgi progi Afyonkarahisar bo Tim Gajser (Honda), ki si je že na finskem zagotovil lovoriko v razredu MXGP, vnovič vozil z zlato številko svetovnega prvaka.

V skupni razvrstitvi je slovenski as že pred časom zbral neulovljivo prednost, ta čas ima 721 točk, 106 več od Švicarja Jeremyja Seewerja (Yamaha), ki ga nihče več ne more zriniti z drugega mesta. Za tretje mesto bo potekal troboj med Špancem Jorgejem Pradom (GasGas, 557), Nizozemcem Glennom Coldenhoffom (Yamaha, 553) in Francozom Maximom Renauxom (Yamaha, 540).

Gajser je na zadnjo preizkušnjo sezone odpotoval sproščen in brez pritiska, ki bi ga morda zaviral v lovu na čim boljšo uvrstitev. Peti naslov prvaka, od tega četrti v MXGP, je osvojil že pred slabima dvema tednoma na Finskem in ga nato potrdil z zmago na VN Francije.

»Izteka se še ena izjemna sezona in želim si jo končati visoko. Nazadnje se mi je v Franciji vse izšlo popolno. Vsem sem dokazal, da lahko spet zmagujem. Pred tem sem na dirkah čutil pritisk, saj sem lovil skupno zmago v svetovnem prvenstvu. Proga v Turčiji mi je všeč in je zelo lepo mesto za zaključek prvenstva,« je omenil 25-letni zvezdnik iz Pečk pri Makolah.

Lani je v Turčiji osvojil tretje mesto, pri čemer je dobil drugo vožnjo. Pred njim sta bila le letošnjo sezono odsotni Nizozemec Jeffrey Herlings in Prado.

Pancar bo poskušal postaviti piko na i

Drugi slovenski motokrosist na štartu v Afyonkarahisarju bo Jan Pancar (KTM), ki se bo boril za čim višjo uvrstitev v razredu MX2 in skušal postaviti piko na i svoji najuspešnejši sezoni doslej.

V skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo je na 11. mestu, zbral pa je 257 točk. Letos je naredili velik korak naprej, kar zagotovo ni ostalo neopaženo. V tej kategoriji se obeta zelo zanimiv dvoboj za naslov svetovnega prvaka, saj Belgijca Jaga Geertsa in Francoza Toma Vialla ločita le dve točki (710:708).

Uvodna vožnja za VN Turčije v razredu MXGP bo v nedeljo ob 13.15, druga pa ob 16.10. V MX2 bodo dirkali uro prej.