Gašper Vinčec se je s svojo posadko lotil novega velikega izziva

Slovenski jadralec Gašper Vinčec, nekdanji olimpijec, je danes opoldne z 18-člansko posadko jadrnice Way of Life začel 606 navtičnih milj (1122 kilometrov) dolgo sredozemsko klasiko, regato Rolex Middle Sea Race. Ta slovi kot najtežja v Sredozemlju in na svetu. Nastopa 114 jadrnic, tudi večina najboljših na svetu.

Časovni rekord regate znaša 47 ur in 55 minut, ki ga je leta 2007 dosegla ameriška jadrnica Rambler. Letošnja 42. izvedba poteka s startom in ciljem v Valletti na Malti, vmes pa bodo jadralci obkroži Sicilijo v nasprotni smeri urinega kazalca mimo vulkana Stromboli ter otokov Pantelleria in Lampedusa.

Gašper Vinčec želi iztisniti čim več iz jadrnice in ekipe. FOTO: Roman Šipić

»Cilj je iztisniti največ iz jadrnice in ekipe, se ob tem ogromno naučiti, pri čemer merimo na najboljša mesta v jadralsko najbolj čislani kategoriji, tako imenovanem kompenziranem času,« je pred štartom dejal Vinčec. Kompenziran čas je poseben koeficient, ki ga ima vsaka jadrnica v povezavi z velikostjo in s tehnološko naprednostjo ter s tem izenačuje jadrnice med seboj. A prve navadno prečkajo ciljno črto največje oziroma najdaljše jadrnice.

Iz elite manjkata le dve avstralski posadki

Koprčan je tako začel enega svojih največjih jadralnih izzivov, ki poteka v zelo močnih vetrovih. Regata je za njegovo posadko, sestavljeno iz jadralcev iz petih držav, zelo zanimiva tudi zaradi dejstva, da bodo na njej prisotne še tri trenutno najboljše maksi-jadrnice na svetu, tudi zmagovalke večine najuglednejših regat.

Med njimi je kar 43-metrski Skorpios, 34-metrski Comanche in 27-metrski Rambler. Izmed najboljših na svetu pravzaprav manjkata le dve iz Avstralije, Black Jack, nekdanja Esimit Europa 2 Igorja Simčiča, ter Wild Oats XI. Slednja je decembra 2019 dosegla deveto zmago na prestižni regati od Sydneyja do Hobarta, ki je lani zaradi pandemije novega koronavirusa odpadla.

Slovenci se sredozemske klasike, večinoma kot del mednarodnih posadk, dokaj redno udeležujejo. Enega večjih uspehov je leta 1999 z zgolj slovensko posadko dosegla 17-metrska jadrnica Gaia Legend s krmarjem Mitjo Kosmino na čelu, ko je kot tretja prečkala ciljno črto.