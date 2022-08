Gavči v ljubljanskem trilerju brez polnega plena

Odbojkarji Irana in Nizozemske so drugi dan svetovnega prvenstva, ki poteka v Sloveniji in na Poljskem, zabeležili zmagi v skupini F. V Areni Stožice so Iranci v prvem krogu s 3:2 v nizih ugnali Argentince, Nizozemci pa so bili prepričljivi proti Egipčanom in jih ugnali s 3:0. Poslastico med Argentino in Iranom je odločil peti niz, po skoraj treh urah pa so peto zaključno žogo izrabili predstavniki največje celine.

Danes bosta v Ljubljani odigrana tudi obračuna prvega kroga v skupini E. Za začetek je v Stožicah Turčija gladko ugnala Kitajsko s 3:0 v nizih, ob 21.15 pa se bo začel še obračun Italije in Kanade. V Katovicah je v skupini A Tunizija s 3:0 v nizih ugnala Portoriko, ob 20.30 pa se bodo predstavili tudi Srbi, ki bodo izzvali Ukrajino. Ta je na turnirju zamenjala Rusijo, ki ji je Mednarodna odbojkarska zveza zaradi vojaške agresije prav na Ukrajino odvzela tako prvenstvo kot nastop na njem.

V nedeljo ob 20.30 bo znova na teren v Stožicah stopila slovenska zasedba, ki bo pred polnimi tribunami igrala proti Franciji. V skupini D bo še obračun Nemčije in Kameruna (17.30). V Ljubljani bosta še dvoboja skupine B Kuba - Katar (11.00) in Brazilija - Japonska (14.00), v Katovicah pa v skupini C še tekmi ZDA - Bolgarija (17.30) in Poljska - Mehika (20.30).