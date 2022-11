George Russell po prvi zmagi: To je šele začetek

V nadaljevanju preberite:

»To je šele začetek,« je ob prečkanju ciljne črte zatrdil George Russell, zmagovalec dirke za VN Brazilije. »Vedel sem, da zmoremo. Rabil bi par robčkov, ker jočem,« je dejal voznik, ki se mu je v hipu odvil film, v katerem je s starši prevozil tisoče kilometrov z avtodomom na dirke v kartingu. Spomnil se je vseh, ki so mu stali ob strani. »Presenečen sem bil, kako hitro sem začel jokati, ko sem zagledal črno-belo zastavo. Do drugega ovinka je iz oči tekel slap. Pomislil sem na družino, ne vse doma. Takoj ko sem prišel do telefona, smo se dobili v skupini na facetimu. To je bila tako neverjetna vožnja za vse nas,« je po prvi zmagi v karieri povedal 24-letni Anglež. Kakšna je bila njegova pot, kje je osvojil prve točke, kako je prvič stopil na zmagovalni oder? Zakaj je Max Verstappen preslišal moštvene ukaze. Kje in kdaj bo zadnja dirka sezone in kaj je še v igri ...