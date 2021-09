Giuliani kljub porazu miren

Usodni Michieletto

Kapetan Tine Urnaut računa na zbranost ekipe v tekmah na izločanje. FOTO: CEV

Brez moči in energije

Slovenija : Italija 0:3 (-25, -20, -23) Ostravar Arena, 235 gledalcev, sodnika Simonović (Srb) in Cambré (Bel).

Slovenija: T. Štern 10, Pajenk 8, Kozamernik 5, Šket, Vinčić 1, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret 2, Urnaut 6, Čebulj 8, Možič 5; Italija: Giannelli 4, Balaso, Galassi 10, Sbertoli, Romano 9, Anzani 3, Michieletto 17, Lavia 13, Piccinelli, Ricci, Pinali 1, Cortesia, Recine, Bottolo.

Vrstni red: Italija 12, Slovenija 9, Češka 7, Belorusija 6, Bolgarija 5, Črna gora 0.

Italijanska reprezentanca je evropska prvakinja v nogometu, odbojkarski azzurri pa so na evropskem prvenstvu tudi pokazali, da so iz zelo kakovostnega testa. To je na svoji koži občutila slovenska izbrana vrsta, v svoji zadnji tekmi v skupini B starocelinskega tekmovanja je izgubila z 0:3 (–25, –20, –23) in bo najverjetneje zasedla drugo mesto v svoji predtekmovalni skupini.Drugo mesto je namreč še odvisno od današnjega dvoboja med že prvouvrščeno Italijo, na EP nastopa v pomlajeni zasedbi, in tretjeuvrščeno Češko, ki bi z zmago s 3:0 ali 3:1 še lahko prehitela Slovenijo. No, v primeru drugega mesta bi se izbranci selektorjav osmini finala v ponedeljek, prav tako v Ostravi, pomerili s tretjeuvrščeno reprezentanco iz skupine D. To pa je ... brez šale, po nogometnem obračunu med Hrvaško in Slovenijo v Splitu nas očitno čaka še odbojkarski.Kje so razlogi za poraz Slovenije proti razigranim Italijanom? Šepal je sprejem, tudi napad ni bil na običajni ravni.je imel uspešnost v napadu na odstotni številki 29,38,40. Pri azzurrih je bil le en igralec pod 50-odstotnim izkoristkom v napadu, to pove vse. Še posebej je bil neugoden levoroki sprejemalec; denimo na sredini mreže ga je pri njegovem napadu skušal blokirati, a je je šel preveč na svojo levo stran, to bi bilo prav za ustavitev desnorokega sprejemalca, Michieletto pa je izrabljal prednost, da je levičar.Italijani so zbrali 11 blokov, Slovenija 6, v prvem nizu je bilo razmerje v tej igralni prvini 5:1 za naše zahodne sosede. Ti so dosegli šest asov, Slovenci tri. Pri teh je bilo tudi veliko nezbranosti in napak na začetku drugega niza. Italija je prešla v vodstvo s 6:1, nakar so Giulianijevi varovanci vse zasukali v svoj prid, 10:8 je bilo, a nihanje ni naplavljalo vode na slovenski mlin. Selektor je tako v drugem nizu namesto podajalcav igro poslal, namesto sprejemalca Čebulja, v tretjem namesto srednjega blokerja Jana Kozamernika. Tudije vstopil na igrišče.»Moji igralci so bili na tretji tekmi v prav toliko dneh brez moči in energije. Italija je bila dan pred tekmo prosta, kar seveda ni enako. Na tekmi proti Bolgariji smo porabili veliko energije, zlasti psihično smo se izpraznili. Sicer pa proti Italiji nismo igrali dobro v napadu. Nekajkrat se v napadalni akciji tudi nismo odločili pravilno, nismo igrali dovolj močno. A sem miren, saj fantje dvigujejo svojo raven igre in verjamem, da bomo pripravljeni za osmino finala,« je menil selektor Giuliani.»Kaznovalo nas je dejstvo, da za nadaljnji potek tekme nismo znali izrabiti priložnosti za uspešen zaključek prvega niza. Nismo bili pravšnje učinkoviti v vseh prvinah. V izločilnih bojih bo najpomembnejše spet tisto, kar se bo dogajalo na naši strani mreže,« je ocenil kapetan Tine Urnaut. Tonček Štern pa je ugotavljal: »Italijani so odigrali na res visoki ravni, sami pa smo storili kakšno napako preveč. Menim, da tudi taktično nismo najbolje odigrali te tekme. Sicer pa najpomembnejši dvoboji, v katerih ne bo več popravnega izpita, šele prihajajo.«