Na Scottieja Schefflerja in tekmece čakajo pasti Oakmonta

Navdušenci nad golfom nestrpno pričakujejo današnji začetek odprtega prvenstva ZDA. Na kultnem igrišču Oakmont v predmestju Pittsburgha se bo 156 najboljših igralcev sveta na tretjem majorju od štirih v sezoni pomerilo na najzahtevnejšem terenu. Konkurenco ob standardni zasedbi iz tradicionalne družine PGA zaostruje še 14 prebeglih asov iz serije LIV-golf, ki jo od leta 2022 poganjajo savdski petrodolarji.

James Hahn je med treningom spoznaval številne pasti igrišča v Oakmontu. FOTO: Ross Kinnaird Getty Images Via Afp

Sloviti turnir, ki ga že od leta 1895 organizira Ameriška golf zveza, vedno znova pošteno zagreni življenje največjim igralcem golfa, saj nanje od povsod prežijo pasti. V Oakmontu, ki že desetič gosti prestižni turnir, jih čaka visoka in gosta trava tik ob čistini, peščene ovire so posejane na gosto, njihova globina zahteva popolne udarce, velike zelenice so zelo razgibane in predstavljajo pravo loterijo pri patanju.

18,8 mio € je lani znašal nagradni sklad OP ZDA

Tokrat v igri tudi moč

Za prvega favorita za zmago spet velja številka 1 s svetovne lestvice Američan Scottie Scheffler, ki je pripravljen na povsem drugačne okoliščine, kot jih imajo s kolegi denimo na mastersu, prvem majorju sezone v Augusti. »Tukaj je veliko sekanja iz globoke in visoke trave. Še vedno moraš biti izjemno natančen, a ko govorimo o moči, ta postane pomembnejši dejavnik na teh turnirjih, ker moraš žogico, ko pristane v 'roughu', od tam izbiti z mišicami. Ko na mastersu zgrešiš zelenico, se žogica odkotali in pristane v območjih, kjer imaš različne možnosti udarcev. Ko pa tukaj udariš žogico čez zelenico, pristane v gosti travi in razmišljaš le, kako bi jo lahko izbil iz te trave in si nekako ustvaril priložnost za udarec,« pravi 28-letni Scheffler, ki je letos zmagal na treh turnirjih, tudi na drugem majorju sezone, prvenstvu PGA.

Scottieja Schefflerja na vsakem koraku oblegajo navijači. FOTO: Andrew Redington Getty Images Via Afp

Za njim so stavniške hiše kot kandidate za zmago na kultnem turnirju razporedile Brysona Dechambeauja, Roryja McIlroya, Jona Rahma, Xanderja Schauffeleja, Ludviga Aberga in Collina Morikawo. Dechambeau in Rahm zastopata razvpito bogataško serijo LIV-golf. Zanimivo, da prireditelji še dan pred začetkom tekmovanja niso razkrili višine nagradnega sklada, ki je sicer najvišji na turneji. Lani so razdelili 18,8 milijona evrov, zmagovalec Dechambeau pa je v žep pospravil 3,7 milijona evrov. V vsakem primeru bo zmagovalec deležen 20 odstotkov od nagradnega sklada.

Bryson DeChambeau je najmočnejši adut iz serije LIV-golf in branilec naslova. FOTO: Warren Little Getty Images Via Afp

McIlroy še omotičen od podviga v Augusti

Z negotovimi občutki je v Pensilvanijo prispel Severni Irec Rory McIlroy, ki je z zmago na aprilskem mastersu v Augusti šele kot šesti igralec v zgodovini golfa prišel do kariernega velikega slama, torej do zmag na vseh štirih majorjih. Od takrat je igral zgolj na treh turnirjih, poznalo pa se mu je pomanjkanje motivacije po uspehu, s katerim se je uvrstil med največje akterje svetovnega športa.

Rory McIlroy išče prave občutke po velikem uspehu na aprilskem mastersu v Augusti. FOTO: Charles Leclaire Imagn Images Via Reuters Connect

»Vedno sem bil igralec, ki se je težko zbral za igro po velikem dogodku, po zmagi na kateremkoli turnirju. Vedno se težko motiviraš za naslednji teden, ker si pravkar dosegel nekaj velikega in to želiš uživati ter se veseliti dejstva, da si uresničil cilj. Mislim, da si zaslužim malo časa za sprostitev, saj sem ta cilj zasledoval dobro desetletje in pol. Vendar si ta teden v Oakmontu zagotovo ne morem privoščiti sproščenosti,« se zaveda 36-letni McIlroy, ki je bil bled na zadnjih dveh turnirjih, na prvenstvu PGA je bil 47., minuli konec tedna v Kanadi pa se sploh ni uvrstil v zaključni del tekmovanja.