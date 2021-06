Gomboc obstal v izločilnih dvobojih prvega kroga

Judoist Adrian Gomboc je nastope na svetovnem prvenstvu v Budimpešti v kategoriji do 66 kg končal v izločilnih dvobojih. Nekdanji evropski prvak se je v prvem krogu pomeril s Kazahstancem Jeldosom Žumakanovom, ki je z zlato točko dobil dvoboj, Gomboca pa poslal domov. V zelo izenačenem rednem delu dvoboja so sodniki prisodili dve kazni Gombocu in eno kazahstanskemu tekmecu. V boju za zlato točko je po slabi minuti dvoboja Gomboc prejel še tretjo kazen in tako končal nastope na svetovnem prvenstvu.



»V borbi s Kazahstancem je bila moja taktika, da se osredotočim na njegovo levo roko, kajti je levičar in meni levičarji ne ustrezajo. Žumakanova poznam že od prej, enkrat sva se že pomerila pred današnjim dvobojem. Z današnjo borbo sem zadovoljen, je pa še malo časa za napredek do olimpijskih iger. Sedaj me čakajo še ene mednarodne priprave, bolj podrobno pa bomo delo v naslednjih tednih dorekli s trenerjem po svetovnem prvenstvu,« je bil kljub hitremu koncu na SP zadovoljen Gomboc. V torek bosta v prestolnici Madžarske na tatamije stopila Martin Hojak in Juš Mecilošek v kategoriji do 73 kilogramov.

