Gorana Dragića je nasledila Janja Garnbret

Na gala večeru Fundacije Miroslava Cerarja in Leona Štuklja, ki zbira sredstva za pomoč mladim športnikom, je ambasador leta 2024 Goran Dragić predal štafetno palico Janji Garnbret, ki je tako postala nova ambasadorka fundacije, ki deluje pod okriljem in s podporo Olimpijskega komiteja Slovenije.

»Brez pomisleka sem sprejela to vlogo, počutila sem se izjemno počaščeno in ponosno, a to je tudi velika odgovornost in izziv. A izzive imam rada in v tej vlogi sem se takoj prepoznala. Na neki točki niso pomembni samo rezultati, temveč želiš nekaj vrniti športu in vsem ljudem, ki ti stojijo ob strani. Tako tudi jaz želim pomagati mladim, ki se vzpenjajo v športu,« je vlogo ambasadorke za leto 2025 sprejela zlata olimpijka.

Goran Dragić je štafetno palico predal zlati plezalki. Foto Jože Suhadolnik

Na gala večeru so bili ob predsednici države Nataši Pirc Musar in predsedniku OKS Franju Bobincu prisotni številni ugledni športniki in funkcionarji, od predsednika Uefe Aleksandra Čeferina, Dragića pa do Luke Mezgeca, Sare Isaković, Andreje Leški in številnih drugih.