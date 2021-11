Guanyu Zhou prvi Kitajec z zagotovljenim sedežem v F1

Guanyu Zhou, 22-letnik, ki se v razredu formula 2 bori za naslov, je postal prvi Kitajec z zagotovljenim sedežem v kateri od ekip v elitni formuli 1. Kot testni dirkač Alpina je odpeljal će veliko krogov z dirkalnikom F1, po mesecih govoric pa je pri Alfi Romeo vendarle dobil prednost pred Italijanom Antoniem Giovinazzijem, ki zapušča svoje trenutno moštvo. Na začetku leta je Zhou kot drugi Kitajec vrtel volan na prostem treningu pred VN Avstrije, ko se je preizkusil v dirkalniku Alpina, ki ga sicer vozi Španec Fernando Alonso.

»Z veseljem pozdravljamo Guanyuja Zhouja pri Alfa Romeo Racingu. Zelo talentiran dirkač je, to dokazujejo tudi njegovi rezultati v F2, veselimo pa se, da bomo pripomogli k nadaljnjemu razcvetu njegovega talenta v formuli 1,« je dejal šef ekipe Frederic Vasseur. »Ponosni smo na našo postavo za sezono 2022 in prepričani smo, da bo Zhou sestavljal zelo uspešno navezo z Valtterijem. Veselimo se tudi vseh kitajskih navijačev, ki se bodo pridružili ekipi: Alfa Romeo Racing je zgodovinska znamka, ki je utelešenje duha formule 1 in vse bomo dali od sebe, da bomo poskrbeli za izvrstno izkušnjo našega športa na Kitajskem.«

Velika pričakovanja kot motivacija

Zhou je dodal: »Od malih nog sem sanjal, da bi v športu, do katerega čutim strast, splezal čim višje. Zdaj so se sanje uresničile. Zame je privilegij, da začnem kariero v formuli 1 v ikonični ekipi, ekipi, ki je formuli 1 priskrbela tako veliko mladih talentov v preteklosti. Zdaj so sanje resničnost. Čutim, da sem zelo dobro pripravljen za ogromen izziv formule 1, ki je vrhunec mojega športa, ob Valtteriju Bottasu, ki je talent svetovnega kova. Želel bi se zahvaliti ekipi Alfa Romeo Racing za to priložnost. Naslednje leto bo moj cilj, da se bom učil čim več in čim hitreje, kot bo to možno. To, da sem prvi kitajski dirkač v zgodovini v formuli 1 je zgodovinski preboj za kitajski motošport. Vem, da bo na meni veliko pričakovanj, a kot vedno bo to zame motivacija, da postanem še boljši in dosežem še več.«

Prihod kitajskega dirkača, ki ga čaka tudi domača dirka v Šanghaju (novembra so pogodbo podaljšali do leta 2025), je pozdravil tudi predsednik F1 in izvršni direktor Stefano Domenicali, ki je dejal, da je novica »fantastična za ta šport«, po zaslugi Zhouja pa bodo kitajski navijači lahko za svojega favorita »navijali skozi vse leto«.

»Piramida v F2 dela in skrbi za napredovanje talentov v motošport najvišje ravni. Zhou je neverjeten talent, ki bo fantastičen dodatek v izjemno štartno vrsto, ki jo že imamo. Zabaval bo in skrbel za navdušenje naših kitajskih navijačev v letu 2022,« je dejal Domenicali.