Hamilton bi rad postal Brazilec

Lewis Hamilton nikdar ni skrival svoje ljubezni do Brazilije, svojega vzornika Ayrtona Senne in velikega prijatelja Neymarja. Njegova navezanost na deželo sambe bo dobila nadgradnjo.

Spodnji dom brazilskega parlamenta naj bi kmalu glasoval o podelitvi častnega državljanstva sedemkratnemu svetovnemu prvaku v formuli 1. Hamilton pogosto dirka s čelado v brazilskih barvah in je lani po zmagi v Interlagosu na oder prinesel brazilsko zastavo. Navijači so bili navdušeni nad Britancem in so skandirali njegovo ime skupaj z imenom Senne.

Lewis Hamilton je lani vozil s čelado z brazilskimi barvami. FOTO: Lars Baron/Reuters

»Več časa želim preživeti v Braziliji, tukaj je tako čudovita kultura. Poznam samo Rio de Janeiro in Sao Paulo in želim spoznati še druge kraje. Tukaj bi rad preživel božič in novo leto. Neymar in Gabriel (Medina, profesionalni deskar; op. p.) me stalno vabita, ampak nisem mogel priti. Zdaj čakam na brazilski potni list,« je povedal Hamilton, ki ima v domovini plemiški naziv.