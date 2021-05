Hamilton nastopil kot Bottasov odvetnik

Bottas: To očitno spada zraven

Najbolje začela Bottas in Hamilton

Na uvodnem včerajšnjem prostem treningu v Barceloni je bil najhitrejši Valtteri Bottas (Mercedes, 1:18,504), ki je za pičle 0,033 sekunde prehitel Maxa Verstappna (Red Bull). Tretji je bil Lewis Hamilton (Mercedes, + 0,123), ki je s časom 1:18,170 dobil popoldanski trening. Bottas je kot drugi za njim zaostal za 0,139 sekunde, na tretje mesto pa se je uvrstil Ferrarijev dirkač Charles Leclerc (+ 0,165).

V letošnjo sezono za svetovno prvenstvo v formuli 1 je še s posebej velikimi pričakovanji štartal(Mercedes), ki pa mu na uvodnih treh dirkah mu nikakor ni šlo po načrtih in željah. Vsekakor si je finski dirkač obetal precej več, kot je doslej iztržil.Na veliki nagradi Bahrajna se je moral sprijazniti s tretjim mestom za svojim moštvenim sotekmovalcemin(Red Bull), v Imoli, kjer je Verstappen zmagal pred Hamiltonom, je trčil z(Williams), prejšnjo nedeljo pa je v Portimau spet v cilj pridrvel kot tretji za Hamiltonom in Verstappnom. Ker je bil v kvalifikacijah še najhitrejši, s svojim izkupičkom na Portugalskem nato nikakor ni bil zadovoljen.»Če dirko začneš z najboljšega startnega položaja, si seveda želiš domov pripeljati zmago,« je zmajeval z glavo Bottas, ki so mu pred jutrišnjo veliko nagrado Španije v Barceloni (z začetkom ob 15. uri) dodatno stopili na žulj angleški novinarji s članki, v katerih je bilo mogoče prebrati, da bi ga lahko še letos v črni puščici zamenjal Russell, ki je sicer prav tako član Mercedesove družine.»Zaradi takšnih zgodbic, ki mi ne nalagajo dodatnega pritiska, se niti najmanj ne vznemirjam, ker dobro vem, da me sredi sezone ne bodo zamenjali. Obstaja sicer ekipa, v kateri to počnejo (v mislih je imel rdeče bike), ne pa v našem moštvu. Pogodbo imam do konca leta! Očitno pa takšno sranje spada v naš posel, v katerem je veliko izmišljotin,« je zmajeval z glavo 31-letni Finec.Hamilton ga je nemudoma vzel v bran. »Iz izkušenj lahko povem, da je Bottas fantastičen ekipni kolega. Občutek imam, da imamo, kar zadeva ravnotežje znotraj ekipe, pri Mercedesu zdaj celo najboljšo (dirkaško) zasedbo. Valtteri je v preteklosti že pokazal imenitne predstave, prejšnji teden, denimo, v svojo korist odločil kvalifikacije v Portimau. Zato menim, da bi ga morali ljudje pustiti pri miru, da se bo lahko tudi v prihodnje osredotočil na svoje naloge,« je kot Bottasov odvetnik nastopil angleški šampion, ki lovi že osmi naslov svetovnega prvaka.