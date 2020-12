Hamilton pred nogometnim zvezdnikom in – jahačico

Angleški dirkač Lewis Hamilton, ki se je letos veselil že sedmega naslova svetovnega prvaka v formuli 1, s katerim se je na vrhu večne lestvice izenačil z legendarnim Nemcem Michaelom Schumacherjem, je drugič najboljši športnik oziroma športna osebnost iztekajočega se leta v Veliki Britaniji. To priznanje je prejel drugič po letu 2014.



»To mi bo pomagalo, da bom v danih okoliščinah preživel najlepši možni božič,« je povedal 35-letni Anglež, ki je nedavno prebolel covid-19. V glasovanju, ki ga je priredila medijska hiša BBC, je Hamilton, ki je v kraljevskem avtomobilističnem razredu nanizal že rekordnih 95 zmag, ugnal nogometaša Jordana Hendersona, kapetana angleškega prvaka Liverpoola. Tretje mesto je – presenetljivo – osvojila jahačica Hollie Doyle.



V ožjem krogu kandidatov za osvojitev nagrade so bili letos še boksarski težkokategornik Tyson Fury, igralec kriketa Stuart Broad in zvezdnik snookerja Ronnie O'Sullivan.



V Nemčiji so prvič za najboljšega športnika leta izbrali hokejista na ledu, in sicer Leona Draisaitla, ki v NHL blesti v dresu moštva Edmonton Oilers. V ženski konkurenci je nagrado prejela skakalka v daljino Malaika Mihambo, najboljša ekipa pa je pričakovano nogometni klub Bayern München, ki je letos osvojil lovoriko v ligi prvakov.



