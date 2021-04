Holyfield se vrača v ring, s Tysonom (še) nista našla skupnega jezika

V boksarski ring se vrača še en nekdanji šampion. Evander Holyfield (44 zmag, 29 s k. o., 2 neodločena izida, 10 porazov), ki bo oktobra praznoval že 59. rojstni dan, je potrdil, da bo 5. junija nastopil na prireditvi pred glavnim obračunom večera med Američanom Teofimom Lopezom (16 zmag, 12 s k. o., brez poraza) in Avstralcem Georgeom Kambososom (19 zmag, 10 s k. o., brez poraza) za naslove svetovnega prvaka v lahki kategoriji po različicah IBF, WBA in WBO.



Holyfield, ki je zaslovel tudi po tem, da mu je Mike Tyson leta 1997 v drugem dvoboju odgriznil delček ušesa, se bo čez poldrugi mesec udaril z enajst let mlajšim Ircem Kevinom McBridom (35 zmag, 29 s k. o., 1 neodločen izid, 10 porazov). Kje se bosta udarila, še ni znano, ve pa se že, da bo obračun trajal šest rund po tri minute. Če sodimo po fotografijah, ki jih Evander objavlja na družbenih omrežjih, je nekdanji svetovni prvak v lahko-težki in težki kategoriji kljub 58 letom še vedno vrhunsko telesno pripravljen.



»Ko smo začeli iskati tekmeca za Holyfielda, smo pregledali vse možne (starejše) težkokategornike in slednjič prišli do zaključka, da za dvoboj z Evandrom ni boljšega nasprotnika od boksarja, ki je poslal v pokoj Mika Tysona (leta 2005),« je razkril Ryan Kavanaugh, lastnik platforme Triller, ki prireja boksarski spektakel. »Bojevnik« je sicer sprva ponudil možnost za dvoboj »železnemu Miku«, s katerim (še) nista našla skupnega jezika za tretji obračun po letih 1996 in 1997. Obakrat se je sicer zmage veselil Holyfield; prvič s tehničnim nokavtom v enajsti rundi, drugič po Tysonovi diskvalifikaciji v tretji rundi.



