Hude kazni za pretep v Lodžu: tudi dosmrtne prepovedi nastopov

Poljski organizatorji borilnega spektakla KSW 58, ki so ga minulo soboto izpeljali v Lodžu, so sporočili kazni za vpletene v pretep po obračunu medinRuski borec dagestanskega rodu, ki je nanizal še 14. zaporedno zmago v mešanih borilnih športih (MMA), bo tako ostal brez polovice zaslužka, slovenskemu asu, ki je doživel prvi poraz po enajstih profesionalnih zmagah, pa bodo vzeli 30 odstotkov dogovorjenega plačila. Oba bosta poleg tega ostala tudi brez bonusa oziroma nagrade za najboljšo borbo večera na prireditvi v Lodžu, ki jo bodo prireditelji namenili v dobrodelne namene.Borca, ki je bil član Šamilove ekipe in je udaril 28-letnega Ljubljančana, je doletela polletna prepoved nastopov v KSW. Za nameček eno leto nikomur ne bo smel dajati napotkov iz kota. Najhujše kazni so dobili tisti, ki so se med incidentom znašli v kletki, čeprav za vstop vanjo niso imeli ustrezne akreditacije. Pristojni so jih kaznovali z dosmrtno prepovedjo sodelovanja na spektaklih KSW, bodisi v vlogi borcev bodisi kot člani ekip. A njihovih imen niso navedli.To pomeni, da sta jo Jurišič in še zlasti Musajev, ki je že po sodniški razglasitvi še enkrat napadel našega borca, še dobro odnesla – brez suspenza, tako da bi lahko že kmalu prišlo do povratnega obračuna. Za nameček je 27-letni Rus v svoji statistiki zadržal tudi zmago.