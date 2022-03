Igralci vojaškega in policijskega kluba oblikovali zloglasni Z

Igralci dveh ruskih ekip so pred tekmo državnega prvenstva v bandyju (bendiju), ta je zelo podoben hokeju na ledu, pridrsali na sredino igrišča in s postavitvijo ustvarili veliko črko Z. Člani moštev SKA Neftjanik in Dinamo Moskva so tako opomnili na zloglasni enočrkovni simbol, ki se med rusko agresijo v Ukrajini vidi na tankih in drugih vozilih. Črka Z na vojni opremi lahko sicer pomeni Za pobjedu (za zmago), točko brez vrnitve oziroma naj bi Rusi to uporabljali kot označbo za odred nič (zero).

SKA je tako ali tako sinonim za sportivnij klub armiji (športni klub ruske, prej sovjetske, vojske), Dinamo je bil vedno povezan s policijo (ministrstvom za notranje zadeve) in varnostno-obveščevalno službo KGB. Tudi na nedavnem svetovnem pokalu v športni gimnastiki v Dohi je ruski telovadec Ivan Kuljak na svečano razglasitev prišel s prilepljeno črko Z na svojem dresu. Zanimivo je, da je na bradlji takrat sicer zmagal Ukrajinec Ilja Kovtun.