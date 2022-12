Indija pripravljena vložiti kandidaturo za OI 2036

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, se kot gostitelj omenja predvsem zvezna država Gujarat s svojim največjim mestom Ahmedabadom. Podrobne načrte glede organizacije bo indijski olimpijski komite mednarodnemu predložil ob generalni skupščini septembra prihodnje leto, piše dpa.

»Imamo upanje in prepričan sem, da se lahko Indija ustrezno pripravi na izvedbo olimpijskih iger,« Anuraga Thakurja citira časnik Times of India. »Gujarat je večkrat izrazil zanimanje za izvedbo OI. Imajo potrebno infrastrukturo, od hotelov do športnih kompleksov ter letališč. Zelo resno so se zavzeli za kandidaturo, saj je ta zapisana tudi v vladnem manifestu Gujarata,« je dodal Thakur.

Iz Mednarodnega olimpijskega komiteja so že pred dobrima dvema mesecema sporočili, da se dogovarjajo z desetimi potencialnimi kandidati za organizacijo poletnih olimpijskih iger 2036, niso pa objavil imen mest. Med državami, ki so doslej poleg Indije uradno izrazile zanimanje za organizacijo omenjenih iger, so še Egipt, Anglija, Indonezija, Južna Koreja in Katar, natančen spisek kandidatov pa še ni znan.

Naslednje poletne OI bo leta 2024 gostil Pariz, potem pa bosta v letih 2028 in 2032 izvedbi v rokah ameriškega Los Angelesa in avstralskega Brisbana.