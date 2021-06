Iranci v prvem nizu le razjezili pozneje odlične Slovence

Slovenija : Iran 3:1 (-14, 20, 19, 30)

Slovenija: T. Štern 11, Pajenk 9, Kozamernik 7, Šket, Gasparini 2, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret 2, Urnaut 17, Čebulj 21, Možič; Iran: Ebadipur 12, Abedini, Maruflakrani 1, Musavi 10, Hazratpurtalatapeh, Golami 9, Kazemi 16, Šarifi, Mojarad, M. Salehi 17, A. Salehi, Esfandiar, Sadat 2.



Rusija uspešna, Srbiji spodrsnilo

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca v Riminiju v ligi narodov še naprej zbira zmage. V 12. kolu je zmagala še devetič, s 3:1 (-14, 20, 19, 30) je premagala neugodni Iran, s tem pa zadržala najmanj četrto mesto, ki še vodi v polfinale. Obračun je močno spominjal na sredinega, ko so Slovenci zaspano začeli obračun proti Avstralcem. Tako so bili v prvem nizu proti visokemu iranskemu bloku povsem nemočni, a ko so rešili težavo z napadom, se je vse obrnilo v njihovo prid.je v napadu povlekel svoje soigralce, kot morata sta začela igrati blokerja, mogoče je manjkal le nekoliko udarnejši servis. A tudi brez njega je Slovenija prišla do uspeha, s katerim še naprej lahko realno računa vsaj na četrto mesto. Sploh zaradi nepričakovanega poraza Srbov, ki so danes z 0:3 klonili proti Argentini. Četozdaj čakajo trije dnevi odmora, zadnji igralni ciklus pa bodo začeli v ponedeljek z obračunom proti ZDA. Do konca rednega dela jih nato čakata še Japonska in Bolgarija.Že pred dvobojem Irana in Slovenije sta tekmi odigrala glavna tekmeca naših odbojkarjev v boju za četrto mesto, ki še prinaša polfinale v letošnji izvedbi lige narodov.je svojo nalogo dobro opravila, s 3:0 je ugnala, hud udarec pa je utrpela evropska prvakinja, ki je z 0:3 izgubila proti. Srbom so Slovenci zdaj pobegnili na štiri točke prednosti, z Rusi pa so se spet izenačili. Vodilni Brazilci so s 3:0 v nizih opravili z Avstralijo (-17, -22, -12) in pred prvimi zasledovalci Poljaki, ki zvečer še igrajo z Nemčijo, vodijo za pet točk.