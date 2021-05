Irski pretepač in jezikavec največji zaslužkar

Conor McGregor je imel lansko leto odličen nos za zaslužek. FOTO: Valerie Macon/AFP

Borec v mešanih borilnih veščinahje na najnovejši Forbesovi lestvici največjih športnih zaslužkarjev krepko prekosil vse največje športne zvezdnike.Irec jeimel letos le eno borbo in še to je izgubil proti, a je drugega na lestvici zaslužkarjev Lionela Messija (107 milijonov evrov) in tretjega Cristiana Ronalda (99) prekosil zaradi odličnega posla s prodajo blagovne znamke whiskeyja.McGregor je zaslužil kar 148 milijonov €. Bojevitega, jezikavega in poslovno zelo spretnega McGregorja zelo resno omenjajo kot morebitnega kupca s partnerji Manchester Uniteda. Irec je sicer tudiv eliki navijač Celtica.Za nakup na 3,5 milijarde evra ovrednotenega angleškega velikana ima McGregor sicer precej premalo denarja, a bi lahko zbral zasedbo investitorjev, ki bi od pri navijačih osovražene ameriške družine Glazer lahko odkupili večinski delež.