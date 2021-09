Italijani z izvrstnim Lavio na čelu hitro razorožili Latvijce

Italijanski odbojkarji, ki so v predtekmovalni skupini B, v kateri so bili tudi Slovenci, so se z lahkoto uvrstili v četrtfinale evropskega prvenstva. V osmini finala so s 3:0 (14, 13, 16) izločili Latvijce. V četrtfinale so se prebili tudi Nizozemci, ki so bili po hudem boju s 3:2 (-22, 22, 24, -20, 13) boljši od Portugalcev.



Italijani so z odličnimi servisi, s servisne črte je blestel predvsem Daniele Lavia, razorožili Latvijce in jih z bloki spravljali ob živce. Vse tri nize so dobili prepričljivo, Lavia pa je bil s 13 točkami najučinkovitejši igralec tekme. Italijani zdaj čakajo na zmagovalca druge tekme osmine finala na Češkem med Nemčijo in Bolgarijo.

Abdel-Atiz dosegel kar 37 točk

Precej bolj izenačen je bil prvi današnji dvoboj osmine finala v Gdansku, kjer so Nizozemci po hudem boju na koncu vendarle strli odpor Portugalcev, potem ko so peti niz dobili s 15:13. Najboljši igralec tekme je bil nizozemski korektor Nimir Abdel-Atiz, ki je dosegel kar 37 točk, med njimi tudi tri ase. Nizozemci se bodo v četrtfinalu pomerili z zmagovalcem dvoboja med Srbijo in Turčijo.



Slovenci se bodo v jutrišnjem obračunu osmine finala v Ostravi spoprijeli s Hrvati.

