Briatore noče obiskati nesrečnega Schumacherja

Michael Schumacher si je svoja prva dva naslova svetovnega prvaka v formuli 1 (od skupno sedmih) v sezonah 1994 in 1995 pridirkal z Benettonom, ki ga je tedaj vodil Flavio Briatore. Razvpiti Italijan je zdaj razkril, zakaj svojega nekdanjega dirkača in prijatelja ni obiskal vse od njegovega nesrečnega padca med smučanjem konec leta 2013 v Meribelu.

»Ko zaprem oči, ga še zmeraj vidim, kako se smeji po eni od zmag. Želim ga ohraniti v spominu takšnega in ne ležečega v postelji!« je poudaril Briatore in v isti sapi pribil, da je vseskozi v stiku s Schumacherjevo soprogo Corinno. Na vprašanje, kateri je sicer njegov najlepši spomin v povezavi z Michaelom, je kot iz topa izstrelil, da osvojitev naslova svetovnega prvaka v sezoni 1994.

Zdravstveno stanje Michaela Schumacherja je še vedno zavito v tančico skrivnosti. FOTO: Kim Kyung Hoon/Reuters

»Zveza je bila takrat proti nam in tudi vodilnim možem pri Ferrariju, McLarnu in Williamsu takrat ni bilo všeč, da sta jih premagala 19-letnik in ekipa, čigar lastniki so izdelovalci majice,« se je spomnil 75-letni Italijan.

Pri britanskem časniku Telegraph so sicer pred kratkim razkrili, da lahko legendarnega nemškega dirkača, čigar zdravstveno stanje je vse od njegove smučarske nesreče zavito v tančico skrivnosti, ob njegovih najbližjih obiščejo zgolj tri osebe. To so nekdanji Ferrarijev vodja Jean Todt, Ross Brawn, bivši tehnični direktor pri Benettonu in Ferrariju, ter nekdanji avstrijski dirkač Gerhard Berger.