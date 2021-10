Italijansko zmagoslavje na 53. Barkovljanki

Italijanska jadrnica Arca pod vodstvom Furia Benussija je zmagala na 53. Barkovljanki. Na najbolj množičnem jadralnem tekmovanju s skupinskim štartom na svetu je v Tržaškem zalivu se je Arci najbolj približala slovenska branilka lovorike Way of Life pod taktirko koprskega olimpijca Gašperja Vinčeca. Ta je svojo posadko leta 2019 popeljal do slavja, lani pa regate ni bilo.



Slovenska jadrnica je sicer izvrstno začela, vendar pa je imela obilo smole. Po zelo močni burji je bila najhitrejša na prvih dveh bojah, potem pa je prišlo na njej do okvare. Potem ko je posadka preprečila, da bi se jadrnica prevrnila, jo je nekako tudi popravila. Zatem je plula proti vetru za Arco, ki je tudi prva prečkala ciljno črto.



»Pripona, ki drži glavno jadro na jambor, se je iztaknila in jadro se je znižalo. Zato ni veliko manjkalo, pa bi se prevrnili. Komaj smo rešili barko. Še težje je bilo vse skupaj zaradi močnega sunka vetra z druge strani,« je okvaro opisal Gorazd Mauri, direktor ekipe EWOL, pod katero sodi Way of Life.



Težave so bile zaradi močnega vetra, pihal je tudi s 40, 50 vozli, še večje. »Zagotovo smo stali na mestu kakih pet minut, tam je zmaga splavala po vodi. Toda obenem je treba reči, da je zaradi tako močnega vetra vsaka jadrnica, ki je prečkala ciljno črto, zmagovalka. Nam je uspelo, da smo kljub težavam prijadrali do drugega mesta,« je dodal Mauri.



Vinčec je sicer posadko pred okvaro popeljal do precejšnjega naskoka. »Na prvi boji smo imeli veliko prednost. Izbrali smo pravo štartno linijo in izvrstno začeli plov. Tudi v nadaljevanju je bilo super, vse do okvare, ki nam je prekrižala ubranitev lovorike,« je še dejal direktor ekipe EWOL.



Regatni odbor je nekaj pred deseto potrdil štart ob 10.30, zaradi vremenskih napovedi (povečanja moči burje po 12. uri) pa je iz tekmovanja izločil manjše jadrnice passere, meteor, IX in VIII. Prijavljenih je bilo sicer prek 16.000 jadrnic.

