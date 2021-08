Iz tabora ameriške šampionke privolili v dvoboj s Kozinovo

Kakor vse kaže, bo Ema Kozin (21 zmag, 11 z nokavtom, 1 neodločen izid, brez poraza) dočakala tako želeni dvoboj z ameriško zvezdnico Claresso Shields (11 zmag, 2 z nokavtom, brez poraza), ki je vendarle privolila v obračun s slovensko boksarsko »princesko«. Težko pričakovani spopad za naslov najboljše na svetu v srednji kategoriji naj bi se zgodil še letos.



»Iz združenja WBC (World Boxing Council) so pritisnili na Shieldsovo, češ da se mora odločiti, ali bo branila naslov svetovne prvakinje v srednji kategoriji. Iz tabora ameriške šampionke so nato sporočili pritrdilen odgovor. Ker si od oktobra lani začasni šampionski pas v tej organizaciji lasti Kozinova, to avtomatično pomeni, da se mora Claressa pomeriti z Emo,« je razkril Rudolf Pavlin, dolgoletni trener in od letos tudi menedžer najuspešnejše slovenske profesionalne boksarke.



Kot je pristavil Pavlin, se bo že v kratkem s predstavnikom Salite Promotions, ki bedi nad 26-letno Američanko, začel dogovarjati za obračun Kozinove s Shieldsovo. »Naš cilj je, da bi do dvoboja za naslove svetovne prvakinje po različicah WBC, WBA in WBF prišlo čim prej, nadejamo se, da bi se lahko zgodil decembra, skoraj zagotovo nekje v ZDA,« je sporočil 46-letni Korošec.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: